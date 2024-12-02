Найдена критическая уязвимость в сотнях тысяч сайтов с антиспам системой

Уязвимость, выявленная исследователями Wordfence, связана с подменой обратного DNS. Эта техника заставляет плагин думать, что вредоносные запросы приходят с самого сайта, что позволяет обойти проверку безопасности и получить несанкционированный доступ.

Проблема существует во всех версиях до 6.43.2 включительно плагина CleanTalk Anti-Spam. Злоумышленники могут использовать этот недостаток для установки произвольных плагинов, включая вирусы.

Wordfence советует пользователям обновить версию 6.44 или выше, чтобы защитить свои сайты.