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Приложения
Опубликовано 27 января 2024, 21:45
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Найдена масштабная брешь в системе безопасности Microsoft

Устаревшая тестовая учетная запись с правами администратора
В результате серьезной ошибки в системе безопасности хакеры получили доступ к сети Microsoft, воспользовавшись устаревшей тестовой учетной записью с правами администратора. Хакеры, входящие в группу, известную как Midnight Blizzard, смогли скомпрометировать учетную запись с помощью техники, называемой «распыление паролей», которая заключается в опробовании небольшого количества общих паролей против большого количества учетных записей.

Получив доступ к тестовой учетной записи, хакеры смогли создать вредоносное OAuth-приложение и назначить ему «роль», которая позволяет получить доступ к почтовым ящикам. Это позволило хакерам контролировать электронную почту руководителей высшего звена и сотрудников, работающих в службах безопасности и юридических отделах.

С тех пор Microsoft ужесточила меры безопасности и уведомила об этом пострадавшие организации. Однако этот инцидент подчеркивает важность соблюдения принципа наименьших привилегий, согласно которому учетным записям должны предоставляться только минимальные привилегии, необходимые для выполнения поставленных перед ними задач.

В данном случае устаревшая тестовая учетная запись не должна была получать привилегии администратора, поскольку она больше не использовалась для тестирования. Это позволило хакерам легко повысить свои привилегии и получить доступ к конфиденциальной информации.

Microsoft признала наличие этой проблемы и работает над новыми способами обнаружения и предотвращения подобных атак.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#хакер
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#взлом
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#Microsoft