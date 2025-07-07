Найдено более 350 вирусных Android-приложений, которые маскируются под обычные

Эта крупная мошенническая схема получила название IconAds. Приложения из этой кампании ежедневно отправляют более миллиарда рекламных запросов, зарабатывая на этом деньги. Некоторые из них даже меняют значок и имя, чтобы их было сложно найти и удалить. В одном случае приложение копировало иконку и название Google Play, перенаправляя пользователя в оригинальное приложение, пока в фоновом режиме продолжало свою работу. Google уже удалил все эти программы из Play Store.

Однако, если вы уже скачали одно из таких приложений — оно не удалится автоматически. Нужно вручную проверить смартфон и удалить подозрительное ПО.

Проверьте список вредоносных приложений (не удивляйтесь, что там меньше 350) по этой ссылке и удалите их как можно скорее.