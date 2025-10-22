Найдены 131 расширение для Chrome, что рассылали спам через WhatsApp*

По данным Socket, все эти расширения имели одинаковый код и дизайн, а также использовали одну и ту же инфраструктуру. Вместе они охватывали более 20 тысяч пользователей, в основном из Бразилии. Расширения, к счастью, не содержали вирусов. Код подключался прямо к веб-версии мессенджера, обходя встроенные ограничения по скорости отправки сообщений.

Большинство расширений распространялись под разными названиями — YouSeller, ZapVende, Botflow и другими, — но все они, как выяснилось, связаны с DBX Tecnologia. Она предлагала партнёрам покупать лицензию, переименовывать продукт и зарабатывать на продаже «CRM-инструмента для WhatsApp*».

На деле эти программы использовались для массовых рассылок без согласия пользователей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена