Найдены 203 опасных приложения для смартфонов. Вам нужно их удалить

13:25, 28 января 2023
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Найдены 203 опасных приложения для смартфонов. Вам нужно их удалитьМогут украсть банковскую информацию
Министерство цифровой экономики и общества Таиланда и Национальное агентство кибербезопасности обнаружили 203 опасных приложения для Android и iOS. Министерство уже попросило Google и Apple удалить вредоносные программы из Play Store и App Store.
Фото: Pixabay
Эти вредоносные приложения позволяют хакерам украсть ваши личные данные или получить контроль над устройствами. Ниже перечислено это опасное ПО:
Даже если все 203 приложения уже удалены из Play Store и App Store, если могут быть установлены на вашем телефоне и представлять угрозу для вас и вашего банковского счёта.