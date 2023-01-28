Приложения
13:25, 28 января 2023
1 мин.

Найдены 203 опасных приложения для смартфонов. Вам нужно их удалить

Могут украсть банковскую информацию

Министерство цифровой экономики и общества Таиланда и Национальное агентство кибербезопасности обнаружили 203 опасных приложения для Android и iOS. Министерство уже попросило Google и Apple удалить вредоносные программы из Play Store и App Store.

Найдены 203 опасных приложения для смартфонов. Вам нужно их удалить

Фото: Pixabay

Эти вредоносные приложения позволяют хакерам украсть ваши личные данные или получить контроль над устройствами. Ниже перечислено это опасное ПО:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Phonearena

Даже если все 203 приложения уже удалены из Play Store и App Store, если могут быть установлены на вашем телефоне и представлять угрозу для вас и вашего банковского счёта.

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