Найдены ворующие пароли приложения на Android

Исследователи нашли 9 Android-приложений, которые имеют вредоносный код, позволяющий им воровать пароли от аккаунтов Facebook. Эти программы выглядят как безобидные приложения. Чаще всего они предлагают функции редактирования фотографий. Google уже уведомили об опасности таких программ, и их удалили из магазина Google Play.

Опасные приложения имели миллионы скачиваний. Если они были на смартфоне, стоит поменять пароли. Вот их список: