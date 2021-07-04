Найдены ворующие пароли приложения на Android

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Найдены ворующие пароли приложения на AndroidСтоит проверить, были ли они установлены на телефоне
Все эксперты по безопасности рекомендуют использовать разные пароли для разных аккаунтов. Появилось лишнее подтверждение тому, что стоит делать именно так. Специалисты нашли вредоносные приложения для Android, которые ворую пароли от Facebook. И хорошо, если эти пароли больше ни к чему не подходят.
Исследователи нашли 9 Android-приложений, которые имеют вредоносный код, позволяющий им воровать пароли от аккаунтов Facebook. Эти программы выглядят как безобидные приложения. Чаще всего они предлагают функции редактирования фотографий. Google уже уведомили об опасности таких программ, и их удалили из магазина Google Play.
Опасные приложения имели миллионы скачиваний. Если они были на смартфоне, стоит поменять пароли. Вот их список:
- PIP Photo;
- Processing Photo;
- Rubbish Cleaner;
- Inwell Fitness;
- Horoscope Daily;
- App Lock Keep;
- Lockit Master;
- Horoscope Pi;
- App Lock Manager.