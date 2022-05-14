"Найди 10 отличий": Google выпустила обновление интерфейса Play Market

В Google Play уже давно используются так называемые “карусели”, в которых отображаются иконка, название и рейтинг отдельных приложений, которые можно увидеть, прежде чем начать прокручивать страницу.

В тестируемом дизайне эта функция переключилась на списки. Иконки стали немного меньше, и Google теперь отображает рекламный текст, предоставленный разработчиком. Нажав на стрелку, можно перейти к просмотру полной сетки.

Это визуальное изменение находится в верхней части маркетплейса. Она не отображается на вкладке "Игры" или "Книги". Это изменение не получило широкого распространения и присутствует не на всех аккаунтах Google, как сообщило издание 9to5google.