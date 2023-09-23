Наконец Gmail на Android может удалить много писем разом

Кнопка позволяет выбрать сразу несколько писем, однако, как и в веб-версии, она имеет ограничение в 50 штук. Хотя это ограничение заметно, нововведение все же является полезным дополнением для пользователей, желающих быстро навести порядок в своей электронной почте.

В настоящее время обновление распространяется постепенно, некоторые пользователи заметили его в версии 2023.08.20.561750975. Судя по всему, это изменение на стороне сервера и не связано с конкретным обновлением приложения, поэтому пользователям рекомендуется на всякий случай проверять Play Store.