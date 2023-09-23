Наконец Gmail на Android может удалить много писем разом

Наконец Gmail на Android может удалить много писем разомНо есть небольшое ограничение
Google все-таки внедрила кнопку «Выбрать все» в приложение Gmail на устройствах под управлением ОС Android, что упрощает управление входящими сообщениями. Эта функция уже давно доступна в веб-приложении Gmail, но теперь она появилась и на мобильных устройствах.
Кнопка позволяет выбрать сразу несколько писем, однако, как и в веб-версии, она имеет ограничение в 50 штук. Хотя это ограничение заметно, нововведение все же является полезным дополнением для пользователей, желающих быстро навести порядок в своей электронной почте.
В настоящее время обновление распространяется постепенно, некоторые пользователи заметили его в версии 2023.08.20.561750975. Судя по всему, это изменение на стороне сервера и не связано с конкретным обновлением приложения, поэтому пользователям рекомендуется на всякий случай проверять Play Store.