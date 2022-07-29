Наконец-то: Google запретит неожиданную рекламу в приложениях для Android

Разные нововведения вступят в силу в разное время, чтобы у разработчиков была возможность подготовиться.

Так, с 30 сентября будет улучшено качество рекламы. Новые правила запрещают любую полноэкранную рекламу, которую нельзя закрыть через 15 секунд. Некоторые объявления могут превышать эти временные ограничения, если пользователь сам разрешил их. Google запрещает полноэкранную неожиданную рекламу, которая появляется перед экраном загрузки приложения, при запуске уровня или во время игры.

С 31 августа нельзя будет вводить пользователей в заблуждение: публиковать приложения и выдавать их за официальные, ложно указывать на связь с другой компанией или разработчиком, использовать в символике государственные гербы и логотипы сторонних организаций.

С 1 ноября 2022 года VPN-сервисам запретят собирать персональные и конфиденциальные данные пользователей.