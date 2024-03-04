Налоговый помощник захотел продавать данные пользователей

Во время подготовки налоговой декларации TurboTax запрашивает разрешение «поделиться вашими данными» или использовать налоговую информацию для «улучшения вашего опыта». Именно здесь они хотят получить доступ к данным о доходах, ипотеке и студенческих кредитах.

Люди могут на законных основаниях отклонить эту просьбу. Эксперты предупреждают не вестись на обещание таргетированной рекламы. Расплывчатые условия и потенциальное использование финансовой информации «не должны остаться незамеченными».

По закону TurboTax может использовать вашу информацию только для заполнения налоговой декларации, если люди не дадут прямого согласия на иное. Однако они хотят получить согласие на передачу/продажу информации своим аффилированным лицам, например Credit Karma.