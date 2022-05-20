Намерения серьёзные: TikTok готовится стать игровой платформой

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Намерения серьёзные: TikTok готовится стать игровой платформойЧтобы люди проводили там ещё больше времени
TikTok начал тестировать опцию, которая позволит пользователи могли играть в приложении. Это часть плана по серьёзному продвижению игр на площадке, пишет Reuters.
Тест стартовал во Вьетнаме. Источники утверждают, что планы компании касаются игр, которые поддерживают рекламу. Так ByteDance надеется увеличить доходы и время, которое люди проводят в TikTok (сложно сказать, что сейчас люди проводят там мало времени).
TikTok уже попробовал по крайней мере одну мини-игру в приложении. Это Garden of Good, где игроки могли зарабатывать очки и использовать их для донатов. В конце прошлого года сервис также объявил о партнёрстве с Zynga, разработчиком FarmVille, для создания Disco Loco 3D, бесконечного раннера на основе HTML5, который может работать внутри приложения.