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Намерения серьёзные: TikTok готовится стать игровой платформой

Чтобы люди проводили там ещё больше времени

TikTok начал тестировать опцию, которая позволит пользователи могли играть в приложении. Это часть плана по серьёзному продвижению игр на площадке, пишет Reuters.