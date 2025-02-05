Написанные ИИ книги стали «проникать» в библиотеки США

Библиотеки в основном используют две компании для продажи электронных книг: OverDrive и Hoopla. При использовании OverDrive библиотекари могут выбирать, какие книги предлагать. Но в Hoopla библиотекари должны принимать весь каталог и платить за книги в зависимости от того, какие книги берут пользователи. Это означает, что книги, созданные искусственным интеллектом, могут легко проскочить «модерацию».

Например, Hoopla предлагает диетическую книгу неизвестного автора с фотографией профиля, сгенерированной искусственным интеллектом. Хотя неизвестно, сколько книг с искусственным интеллектом находится в каталоге, найти их «несложно».

Библиотекари не призывают к запрету книг, созданных искусственным интеллектом, но хотят, чтобы они были четко обозначены, чтобы читатели знали, что они берут. Американская библиотечная ассоциация согласна с этим, заявляя, что такие платформы, как Hoopla, должны позволять библиотекам фильтровать или помечать контент, созданный искусственным интеллектом.

У читателей должен быть выбор, но с полной прозрачностью.