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Сегодня в 14:26
Нашумевшее приложение Clubhouse вышло для Android-смартфонов в России
Вернётся ли популярность?
В начале 2021 года большую популярность приобрело приложение Clubhouse. Оно представляет собой соцсеть, в которой можно общаться только голосом. В приложении зарегистрировались многие знаменитости, и загрузки его поползли вверх. Проблема была лишь в том, что Clubhouse вышел только в iOS-версии. Теперь наконец запустили Android-клиент соцсети, в том числе в России.
Сначала Android-версия запустилась в США 9 мая. С сегодняшнего дня её могут скачать и российские пользователи. Уже сейчас Clubhouse можно найти в Google Play Store. Приложение скачивается бесплатно. Указано, что Clubhouse для Android успели скачать более 500 тысяч пользователей.
Стоит отметить, что вспышка популярности соцсети была кратковременной. Количество загрузок приложения на iOS начало снижаться во второй половине февраля. В России число скачиваний снизилось с 63 тысяч до 18 тысяч в феврале.