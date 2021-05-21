Нашумевшее приложение Clubhouse вышло для Android-смартфонов в России

Сначала Android-версия запустилась в США 9 мая. С сегодняшнего дня её могут скачать и российские пользователи. Уже сейчас Clubhouse можно найти в Google Play Store. Приложение скачивается бесплатно. Указано, что Clubhouse для Android успели скачать более 500 тысяч пользователей.

Стоит отметить, что вспышка популярности соцсети была кратковременной. Количество загрузок приложения на iOS начало снижаться во второй половине февраля. В России число скачиваний снизилось с 63 тысяч до 18 тысяч в феврале.