Нашумевший генератор видео Sora почти повторил успех ChatGPT по числу загрузок

Опубликовано 09 октября 2025, 19:451 мин.
Нашумевший генератор видео Sora почти повторил успех ChatGPT по числу загрузокЗа первую неделю
Приложение OpenAI для генерации видео Sora за первую неделю после запуска набрало почти столько же загрузок, сколько и ChatGPT на iOS, пишут аналитики. По оценкам, Sora установили 627 000 раз в США и Канаде, тогда как ChatGPT за первую неделю на iOS загрузили 606 000 раз. Если учитывать только США, Sora набрало около 96 % от показателей ChatGPT, так как на Канаду пришлось примерно 45 000 загрузок.
© OpenAI
Но больше впечатляет, что Sora всё ещё остаётся приложением, доступ к которому можно получить лишь по приглашению, ChatGPT же доступен более широко.
В целом, в первый день Sora установили 56 000 раз, что позволило приложению сразу выйти на третье место в общем рейтинге App Store США, а к 3 октября оно достигло первого места.