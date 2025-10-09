Нашумевший генератор видео Sora почти повторил успех ChatGPT по числу загрузок

Но больше впечатляет, что Sora всё ещё остаётся приложением, доступ к которому можно получить лишь по приглашению, ChatGPT же доступен более широко.

В целом, в первый день Sora установили 56 000 раз, что позволило приложению сразу выйти на третье место в общем рейтинге App Store США, а к 3 октября оно достигло первого места.