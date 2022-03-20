Насколько меньше россиян стало использовать Instagram после блокировки

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Насколько меньше россиян стало использовать Instagram после блокировкиИ Facebook
Исследовательская компания Mediascope подсчитала ежедневную аудиторию социальных сетей в России с 24 февраля по 15 марта. Стало ясно, сколько людей ушли из Instagram и Facebook после блокировки.
Исследователи Mediascope учитывали число россиян, которые в течение суток заходили хотя бы на минуту в ту или иную соцсеть.
После блокировки Facebook аудитория социальной сети снизилась. 24 февраля она превышала 9,6 млн человек старше 12 лет, но уже 5 марта составила 9 млн, а 10–15 марта — 5,5–6,9 млн человек.
Что касается Instagram, то 14 марта, в первый день блокировки, и вовсе наблюдался пик посещаемости за последние три недели. Тогда в приложение или на сайт зашли почти 40,9 млн россиян. На следующий день число пользователей Instagram уже снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн.
Отмечается, что пока это первичные данные. Аудитория может продолжить падать.