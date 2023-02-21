Насколько выросло использование VPN в России в 2022 году

16:29, 21 февраля 2023
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Насколько выросло использование VPN в России в 2022 годуAtlas VPN поделился данными
Atlas VPN опубликовал индекс VPN Adoption. Благодаря этому стало ясно, как выросло использование VPN-сервисов в России в 2022 году.
Фото: Unsplash
После 24 февраля 2022 года в России заблокировали многие сайты и крупнейшие соцсети. Местные операторы сотовой связи уже тогда сообщали, что использование VPN-сервисов многократно выросло. Теперь то же самое подтверждает новый отчёт.
Сообщается, что скачивания VPN выросли с 12,59 млн в 2021 году до 33,54 млн в 2022. Прирост от года к году составил 167%.