Насколько выросло использование VPN в России в 2022 году

После 24 февраля 2022 года в России заблокировали многие сайты и крупнейшие соцсети. Местные операторы сотовой связи уже тогда сообщали, что использование VPN-сервисов многократно выросло. Теперь то же самое подтверждает новый отчёт.

Сообщается, что скачивания VPN выросли с 12,59 млн в 2021 году до 33,54 млн в 2022. Прирост от года к году составил 167%.