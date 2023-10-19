Настоящие кошки-мышки: приложение «Тинькофф» снова появилось в App Store

Такая информация появилась в официальном Telegram-канале банка. По ссылке, предлагаемой в посте, пользователь попадает на страницу скачивания приложения для хранения документов DocStorage. Но при начале работы с продуктом пользователь получает сервис Тинькофф.

«Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store — успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться "Тинькофф" на "Айфоне" или другом iOS-устройстве»,— сказано в сообщении банка.