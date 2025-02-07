Настоящих хакеров признали «всё более редкой породой»

Хакеры давно бросали вызов «корпоративной власти» и «правительственной слежке», часто играя ключевую роль в «борьбе за демократию», пишет Кьяв для HackerNoon. Хакерство существовало еще до появления интернета: первые фигуры, такие как Дэвид Кондон, придумаывали системы для обхода выставления счетов за телефонию. Некоторые хакеры, например Рене Кармиль, использовали свои навыки для сопротивления — он саботировал нацистские базы данных.

Другие движения, возглавляемые такими деятелями, как Тимоти К. Мэй, выступали за конфиденциальность цифровых данных и децентрализованные системы. Даже в 1980-х годах хакеры выступали за свободный и открытый интернет. Работа Дэвида Чаума в области криптографии заложила основу для анонимных цифровых платежей.

Однако, пишет Кьяв, хакерство изменилось. Многие хакеры теперь работают в сфере кибербезопасности на корпорации, делая упор на технические навыки, а не на активизм. В результате сообщество хакеров превратилось из движения сопротивления в движение, в значительной степени интегрированное в индустрию, против которой оно когда-то выступало.