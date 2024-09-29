Приложения
Опубликовано 29 сентября 2024, 09:00
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Научный журнал поставил под сомнение утверждения Facebook* о политике

Ученые негодуют
Meta* сталкивается с новым вниманием к своим утверждениям о том, что Facebook* «не способствует политической поляризации». Журнал Science выразил сомнения в отношении значимости одного из исследований, на которое ссылается технологический гигант для подтверждения своей позиции.
Научный журнал поставил под сомнение утверждения Facebook* о политике
© Ferra

В статье, опубликованной в четверг, Science предположил, что экстренные меры Meta* по смягчению разжигающего политического контента после выборов 2020 года могли исказить результаты исследования, опубликованного в июле 2023 года.

Редакция была вызвана критическим письмом, которое поставило под сомнение надежность данных, предоставленных Meta*, собранных в период, когда компания изменила свои алгоритмы для снижения дезинформации и политических призывов. Критики утверждают, что эти изменения помешали исследованию точно оценить алгоритмы Facebook* в нормальных условиях.

Хотя оригинальное исследование пришло к выводу, что отключение алгоритмической сортировки контента не снизило поляризацию, оно отметило ограничения своей применимости к более широким эффектам социальных медиа.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
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