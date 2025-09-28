Наушники Pixel Buds Pro 2 получили управление жестами после обновления

Опубликовано 28 сентября 2025, 18:401 мин.
Наушники Pixel Buds Pro 2 получили управление жестами после обновленияИ адаптивное аудио
Google выпустила обновление для Pixel Buds Pro 2, добавив несколько долгожданных функций. Главная новинка — Adaptive Audio, которая автоматически регулирует громкость в зависимости от окружающей среды.
Также появилась функция Loud Noise Protection, которая снижает резкие громкие звуки, например сирены или строительный шум.
Для пользователей голосового помощника Gemini Live обновление улучшает восприятие речи в шумной обстановке, подавляя посторонние звуки.
Кроме того, добавлено управление жестами: можно кивнуть головой, чтобы ответить на звонок или начать диктовку текста, и покачать головой, чтобы отклонить звонок или уведомление.
Обновление версии 4.467 распространяется постепенно и занимает около 10 минут на скачивание и ещё 10 минут на установку.