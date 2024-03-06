Назойливые всплывающие окна Copilot начали бесить пользователей Windows 11

Этот шаг перекликается с противоречивым поведением Клиппи, печально известного помощника в виде скрепки, известного своими непрошенными и часто бесполезными предложениями. Хотя Microsoft прямо не заявила о цели всплывающего окна, скорее всего, оно призвано повысить осведомленность о функциях Copilot и побудить пользователей к взаимодействию с ИИ-ассистентом.

Однако, судя по истории появления нежелательных всплывающих окон в программном обеспечении, более вероятным результатом может стать разочарование и поиск пользователями способов отключить его. К счастью, отключить значок Copilot и все связанные с ним всплывающие окна в настоящее время можно через настройки панели задач.