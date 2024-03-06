Назойливые всплывающие окна Copilot начали бесить пользователей Windows 11

Опубликовано 06 марта 2024, 20:15
1 мин.
Назойливые всплывающие окна Copilot начали бесить пользователей Windows 11Бета-тестеры негодуют
ИИ-помощник Copilot от Microsoft получает новую «функцию», которую некоторые могут счесть навязчивой. В последней сборке Beta Channel (22 635.3276) при наведении курсора мыши на значок Copilot на панели задач будет появляться всплывающее окно, сообщают бета-тестеры обновлений.
© Microsoft
Этот шаг перекликается с противоречивым поведением Клиппи, печально известного помощника в виде скрепки, известного своими непрошенными и часто бесполезными предложениями. Хотя Microsoft прямо не заявила о цели всплывающего окна, скорее всего, оно призвано повысить осведомленность о функциях Copilot и побудить пользователей к взаимодействию с ИИ-ассистентом.
Однако, судя по истории появления нежелательных всплывающих окон в программном обеспечении, более вероятным результатом может стать разочарование и поиск пользователями способов отключить его. К счастью, отключить значок Copilot и все связанные с ним всплывающие окна в настоящее время можно через настройки панели задач.