Назван мессенджер — главный рассадник мошенников

Фрейзер хотел посмотреть, сможет ли он настроить автоматический скрипт, который будет оповещать его каждый раз, когда пользователи публикуют определённые ключевые слова на его сервере. Он не смог получить доступ к нескольким приватным чатам, но узнал названия, описание и полный список участников. Эту информацию можно использовать для того, чтобы узнать о планах криптовалютного проекта запустить новый токен. Фрейзер утверждает, что имена и списки пользователей частных каналов могут даже раскрыть людей, ответственных за проведение финансовых транзакций через кошельки с мультиподписью. По сути, Джош раскрыл проблему безопасности мессенджера.

Сообщается также, что в Discord много мошенников, ведь криптовалютные энтузиасты верят сообщениям, которые получают от официальных ботов. Мессенджер же не имеет механизмов защиты от такого мошенничества. Ещё подписка Discord Nitro позволяет использовать разные псевдонимы на различных серверах. Так хакеры могут выдавать себя за топ-менеджеров различных компаний.