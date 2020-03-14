Назван неожиданный способ следить за пользователями iPhone через приложения

В буфере обмена иногда может оказываться довольно важная информация для пользователя. Например, скопированные данные банковской карты или пароли. Специалисты обнаружили, что некоторые популярные приложения для iOS имеют доступ к буферу телефона, и им не нужно разрешение пользователя на это. Эксперты отметили, что речь идёт только о текстовых данных. Хотя доступ к pdf-файлам или фотографиям приложения тоже имеют, но считывать информацию с них не могут.

Специалисты назвали среди таких приложений TikTok, новостные сервисы, а также игры Fruit Ninja и 8 Ball Pool. Для чего именно этим приложениям нужен доступ к буферу обмена, неясно.