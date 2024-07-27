Назван «самый большой недостаток» Apple Maps

В настоящее время Apple Maps получает данные из Yelp, TripAdvisor и Foursquare, что приводит к «несовместимости пользовательского опыта». Например, нажатие на отзыв Yelp перенаправляет пользователя на приложение или веб-сайт Yelp, в то время как данные TripAdvisor и Foursquare частично интегрированы в приложение.

В 2021 году Apple представила нативную систему рейтингов и фотографий в Apple Maps, но она не получила большого распространения. В результате Yelp по-прежнему доминирует в области отзывов и изображений, часто перенаправляя пользователей из Apple Maps.

Чтобы решить эту проблему, Apple может стимулировать создание специального контента, подобно программе Google Maps «Местные гиды», пишет издание. Другой подход может включать в себя переговоры с Yelp, TripAdvisor и Foursquare о «более тесной интеграции» их данных