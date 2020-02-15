Назван самый популярный мессенджер в России

Сообщается, что в декабре 2019 года более половины россиян в возрасте от 12 лет как минимум один раз использовали WhatsApp. То есть этот мессенджер оказался наиболее популярным в стране. На втором месте по популярности стоит Viber, а на третьем — Telegram.

Данные Mediascope свидетельствуют о том, что хотя бы один раз за месяц WhatsApp воспользовались 69 млн россиян. Это 56,3% населения страны в указанном выше возрасте. Для Viber показатель равен 37,3 млн человек (30,5%), а для Telegram — 20,5 млн человек (16,8%). В топ-5 популярных мессенджеров входят и Skype с Discordapp.com.