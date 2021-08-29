Назван способ вычислить поддельные фото и видео

Приложения
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Назван способ вычислить поддельные фото и видеоСейчас для этого уже есть 5 сервисов
В блоге на vc.ru пользователь Илья Склюев опубликовал несколько проектов, которые помогут определить, оригинальное ли фото или видео перед вами.
Эти сервисы, по словам автора, рассчитаны на поиск скрытых ошибок в фото- и видеоконтенте.
- Forensically. Анализирует изменения, внесённые в изображение. Есть полезные функции: "Детектор клонов", "Анализ уровня ошибок" и другие.
- Image Edited. Сюда тоже загружается фотография, как и в предыдущем случае. Сервис может определить, в каком редакторе были внесены изменения.
- Ghiro. Работает с фото. Сообщает, применялся ли монтаж. Также может распознавать URL-адреса и другую текстовую информацию на снимках.
- Deepware. После загрузки сюда видео оно анализируется на наличие дефектов. У сервиса также есть приложение для смартфонов на Android.
- KaiCatch. Платное приложение, которое поможет проверить на дипфейки фото и видео.
Некоторые крупные компании также работают над собственными сервисами. Это, например, Adobe (функция Photoshop Face Aware Liquify), Microsoft (программа Video Authenticator), Facebook (искусственный интеллект).
Дипфейки в социальных сетях и в конференциях на онлайн-платформах будет находить FakeBuster. Также компания Project Origin предложила специально маркировать интернет-контент, чтобы можно было автоматически выявить изменения, внесённые в фотографии и видеоролики. Эту инициативу поддержала Microsoft.