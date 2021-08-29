Назван способ вычислить поддельные фото и видео

Deepware. После загрузки сюда видео оно анализируется на наличие дефектов. У сервиса также есть приложение для смартфонов на Android.

KaiCatch. Платное приложение, которое поможет проверить на дипфейки фото и видео.

Некоторые крупные компании также работают над собственными сервисами. Это, например, Adobe (функция Photoshop Face Aware Liquify), Microsoft (программа Video Authenticator), Facebook (искусственный интеллект).

Дипфейки в социальных сетях и в конференциях на онлайн-платформах будет находить FakeBuster. Также компания Project Origin предложила специально маркировать интернет-контент, чтобы можно было автоматически выявить изменения, внесённые в фотографии и видеоролики. Эту инициативу поддержала Microsoft.