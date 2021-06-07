Назван типичный возраст пользователя Telegram

Исследование проводилось с помощью каналов, групп и чат-ботов. В итоге большинство опрошенных оказались россиянами (60%). Больше всего пользователей мессенджера родом из Москвы и Санкт-Петербурга.

В Telegram до сих больше мужчин, чем женщин, — 61% против 39%. При этом в России женщин 54%, и в большинстве социальных сетей это распределение сохраняется.

Что касается возраста, то типичным для пользователя Telegram оказался «25-34 года». Пользователей «18-24», «35-44» и «45-64» теперь примерно одинаковое количество.

Также исследователи выяснили, что больше половины пользователей Telegram зарабатывают до 60 тысяч рублей в месяц. С 2019 года выросла доля тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч.

С остальными выводами исследования можно подробно ознакомиться по этой ссылке.