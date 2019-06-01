Названа дата «смерти» iTunes

Bloomberg пишет, что iTunes заменят три отдельных приложения: Music, TV и Podcasts. Это полностью соответствует новой стратегии Apple касаемо медиапотребления при помощи устройств компании.

Большинство функций iTunes будет содержать приложение Music. Таким образом, компания «разгрузит» сервис, уже давно ставший слишком громоздким. Журналисты называют это переходом в новую эру. С этим трудно не согласиться, ведь iTunes существует уже почти 20 лет.

Также на конференции Apple должна представить обновлённые приложения Health, Maps, Books, Home и Mail. WWDC 2019 продлится с 3 по 7 июня.