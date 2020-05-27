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Названа замена YouTube в смартфонах Huawei под санкциями
Компания развивает свой проект
Из-за санкций США Huawei лишён возможности ставить на свои новые смартфоны лицензионное программное обеспечение Google. Поэтому компания активно работает над собственными альтернативами сервисам американской корпорации, предлагая отдельную экосистему. Теперь названа и замена YouTube в смартфонах Huawei под санкциями.
Стало известно, что Huawei подписала соглашение с видеохостингом Dailymotion. Компания поможет китайцам развивать свою платформу Huawei Video, которая и будет альтернативой YouTube. Благодаря новому сотрудничеству Huawei получит инструменты Dailymotion для обработки и воспроизведения видео. Кроме того, контент видеохостинга будет доступен на Huawei Video.
Таким образом реструктурированное видеоприложение будет укреплять свои позиции в конкуренции с YouTube. Платформа Huawei также предложит создателям контента монетизацию для их привлечения.