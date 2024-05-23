Названо лучшее приложение для Android-планшетов. И это… календарь

Названо лучшее приложение для Android-планшетов. И это… календарьОсобенно после обновления
Ключевая особенность? Расширение панели. Проведя пальцем по выделенной области, пользователь может увеличить вид месячного календаря, не отрываясь от текущего расписания, дня или недели. Это избавляет от необходимости переключаться между приложениями или терять фокус на текущем расписании.
Ли высоко оценивает «уникальный подход» Google Календаря, который позволяет отказаться от типичного интерфейса с вкладками и использовать большую площадь экрана. Это, в сочетании с расширением панелей, позволяет пользователям видеть больше информации, не чувствуя себя «перегруженными».
Благодаря расширению панелей в Android 15 и адаптивной библиотеке Material3, в будущем можно ожидать появления подобных функций в двухколоночных приложениях.
Подробнее о выводах Ли вы можете почитать в источнике.