Названо лучшее приложение для Android-планшетов. И это… календарь

Ли высоко оценивает «уникальный подход» Google Календаря, который позволяет отказаться от типичного интерфейса с вкладками и использовать большую площадь экрана. Это, в сочетании с расширением панелей, позволяет пользователям видеть больше информации, не чувствуя себя «перегруженными».

Благодаря расширению панелей в Android 15 и адаптивной библиотеке Material3, в будущем можно ожидать появления подобных функций в двухколоночных приложениях.

Подробнее о выводах Ли вы можете почитать в источнике.