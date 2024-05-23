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Приложения
Опубликовано 23 мая 2024, 06:45
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Названо лучшее приложение для Android-планшетов. И это… календарь

Особенно после обновления
Google Календарь остается лучшим приложением для Абнера Ли, редактора 9to5Google, когда речь заходит о приложениях для планшетов. Недавнее обновление, представленное на Google I/O 2024, еще больше укрепило его мнение.
Названо лучшее приложение для Android-планшетов. И это… календарь
© Ferra

Ключевая особенность? Расширение панели. Проведя пальцем по выделенной области, пользователь может увеличить вид месячного календаря, не отрываясь от текущего расписания, дня или недели. Это избавляет от необходимости переключаться между приложениями или терять фокус на текущем расписании.

© 9to5Google / Google

Ли высоко оценивает «уникальный подход» Google Календаря, который позволяет отказаться от типичного интерфейса с вкладками и использовать большую площадь экрана. Это, в сочетании с расширением панелей, позволяет пользователям видеть больше информации, не чувствуя себя «перегруженными».

Благодаря расширению панелей в Android 15 и адаптивной библиотеке Material3, в будущем можно ожидать появления подобных функций в двухколоночных приложениях.

Подробнее о выводах Ли вы можете почитать в источнике.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#календарь
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#Google
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#приложение