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Сегодня 19:11

Названо первое приложение Microsoft для смартфонов с миллиардом скачиваний

Довольно предсказуемый результат
Microsoft празднует небольшую победу: впервые приложение компании для смартфонов набрало миллиард загрузок в Google Play Store. Рекордсменом стала Android-версия гиганта среди текстовых редакторов на ПК — Word.

Другие приложения Microsoft в рамках пакета Office тоже показывают неплохие результаты. Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive имеют как минимум по 500 миллионов скачиваний. Стоит отметить, что в своё время Word тоже первым преодолел этот рубеж и набрал полмиллиарда загрузок.

Журналисты заметили, что на реальную востребованность приложения среди пользователей эта статистика может вовсе и не указывать. Дело в том, что некоторые производители смартфонов предустанавливают приложения Microsoft на устройства. Поэтому сказать, какова доля сознательных скачиваний, сложно.

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