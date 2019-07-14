Названо первое приложение Microsoft для смартфонов с миллиардом скачиваний

Другие приложения Microsoft в рамках пакета Office тоже показывают неплохие результаты. Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive имеют как минимум по 500 миллионов скачиваний. Стоит отметить, что в своё время Word тоже первым преодолел этот рубеж и набрал полмиллиарда загрузок.

Журналисты заметили, что на реальную востребованность приложения среди пользователей эта статистика может вовсе и не указывать. Дело в том, что некоторые производители смартфонов предустанавливают приложения Microsoft на устройства. Поэтому сказать, какова доля сознательных скачиваний, сложно.