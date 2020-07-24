Названо самое удобное мобильное приложение банка в России

В рейтинге удобства мобильных банковских приложений для физлиц первое место занял «Сбербанк Онлайн». Победу принесла постоянная работа команд банка над улучшением и упрощением приложения.

В пресс-релизе сообщается, что эксперты USABILITYLAB оценивали мобильные приложения на основе 13 наиболее популярных пользовательских сценариев: открытие вклада, оплата мобильной связи, просмотр баланса, оформление заявки на кредит и т.д. Чем меньше сложностей, которые могут возникнуть у пользователя во время выполнения таких задач, тем выше рейтинг приложения.

Всего в список вошли 15 банков. За Сбербанком в рейтинге следуют Альфа-Банк и Росбанк.