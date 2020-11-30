Названы 20 приложений, которые собирают о пользователях больше всего информации

Специалисты взяли 30 различных параметров и приняли их за 100%. В эти параметры включили имена, фамилии, электронные адреса и номера мобильных телефонов, данные о семейном положении, образовании и работе, местоположении и т.д. Как следует из пресс-релиза агентства, безоговорочным лидером по сбору данных пользователей является приложение «ВКонтакте». У него вышло 83,3%. То есть соцсеть собирает значительное количество самой разной информации о владельце смартфона. Она не знает лишь рост и вес человека, а также серийный номер телефона.

На втором месте рейтинга оказались Госуслуги (63,3%), а на третьем — «Одноклассники». Также в первую двадцатку вошли «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн».