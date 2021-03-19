Названы 5 самых популярных в России приложений для установки на смартфоны после покупки

Авторы исследования провели опрос. Они спросили у людей, какие приложения для них особенно важны из следующих категорий: браузеры, социальные сети, мессенджеры, голосовые помощники, облачные хранилища, приложения для взаимодействия с государственными органами, антивирусы, почтовые, навигационные, видео и онлайн-сервисы.

В топ-5 приложений вошли «ВКонтакте» (60%), «Сбербанк Онлайн» (38%), «Яндекс» (10%), «Почта Mail.ru» (10%) и «Одноклассники» (8%).

Что касается браузеров, то россияне одинаково предпочитают и Google Chrome, и Яндекс.Браузер.

В исследовании участвовали 800 россиян в возрасте от 18 до 55 лет из всех федеральных округов страны. Опрашивали владельцев как Android-смартфонов, так и iPhone.