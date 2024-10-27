Названы факты о киберпреступности, которые заставят вас сменить все пароли

Названы факты о киберпреступности, которые заставят вас сменить все паролиЛучше прямо сейчас
Так, в 2023 году киберпреступники получили более 1,1 миллиарда долларов в результате атак с использованием вымогательского ПО — этого достаточно, чтобы купить семь истребителей F-22 Raptor. В 2024 году одна компания заплатила группе Dark Angels 75 миллионов долларов за выкуп. Почти что рекорд.
Атаки с использованием ИИ обходятся в миллионы: более половины опрошенных организаций заявили об убытках в размере от 5 до 25 миллионов долларов из-за киберугроз, связанных с ИИ, в 2023 году.
Пожилые люди становятся жертвами мошенников не только в России: данные Федеральной торговой комиссии США (FTC) показывают, что в 2023 году пожилые люди заявили об убытках на сумму 1,9 миллиарда долларов. Однако, опять же, эта цифра отражает только заявленные убытки. В отчете агентства говорится, что реальные затраты пожилых людей на мошенничество могут превышать 61 миллиард долларов.
ФБР предупреждает, что киберпреступники все чаще используют искусственный интеллект для проведения изощренных атак, включая мошенничества, где используются дипфейки, чтобы создать впечатление, что, например, близким людям угрожает опасность. Более 70% финансовых учреждений сообщили о злоумышленниках, использующих для совершения мошенничества сочетание реальной и поддельной информации.
В 2023 году число атак, связанных с компрометацией деловой электронной почты (BEC), выросло на 1 760%, в основном благодаря нашему любимому ИИ.
Исчезновение данных происходит молниеносно: почти в половине случаев злоумышленникам удавалось унести данные менее чем за сутки.
Мега-утечки данных становятся обычным явлением. Так, утечка данных из RockYou2024 раскрыла целых 10 миллиардов паролей людей по всему миру.
2024 год станет рекордным по числу утечек данных. Количество утечек данных в первой половине 2024 года подскочило на 1 170% по сравнению с прошлым годом, затронув более 1 миллиарда жертв.
Несмотря на то что статистика киберпреступлений вызывает тревогу, есть и положительные сдвиги. Эксперты по кибербезопасности все чаще используют тот же ИИ для борьбы с киберпреступностью, а организации предпринимают шаги по совершенствованию своей защиты.