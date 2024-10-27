Названы факты о киберпреступности, которые заставят вас сменить все пароли

Так, в 2023 году киберпреступники получили более 1,1 миллиарда долларов в результате атак с использованием вымогательского ПО — этого достаточно, чтобы купить семь истребителей F-22 Raptor. В 2024 году одна компания заплатила группе Dark Angels 75 миллионов долларов за выкуп. Почти что рекорд.

Атаки с использованием ИИ обходятся в миллионы: более половины опрошенных организаций заявили об убытках в размере от 5 до 25 миллионов долларов из-за киберугроз, связанных с ИИ, в 2023 году.

Пожилые люди становятся жертвами мошенников не только в России: данные Федеральной торговой комиссии США (FTC) показывают, что в 2023 году пожилые люди заявили об убытках на сумму 1,9 миллиарда долларов. Однако, опять же, эта цифра отражает только заявленные убытки. В отчете агентства говорится, что реальные затраты пожилых людей на мошенничество могут превышать 61 миллиард долларов.

ФБР предупреждает, что киберпреступники все чаще используют искусственный интеллект для проведения изощренных атак, включая мошенничества, где используются дипфейки, чтобы создать впечатление, что, например, близким людям угрожает опасность. Более 70% финансовых учреждений сообщили о злоумышленниках, использующих для совершения мошенничества сочетание реальной и поддельной информации.