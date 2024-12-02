Названы функции групповых чатов WhatsApp, которые вы должны использовать

Администраторы могут управлять настройками группы, нажав на название группы и выбрав пункт «Разрешения группы». Варианты включают редактирование настроек группы — разрешите или ограничьте изменение названия группы, фотографии и других параметров, ограничьте отправку сообщений только для администраторов, контролируйте, кто может приглашать других людей. Можно даже включить функцию одобрения новых участников со стороны администратора. Администраторов тоже можно редактировать: предоставление или отмена их статуса.

Но даже без прав администратора есть полезные инструменты: исчезающие сообщения — 24 часа, 7 дней или 90 дней — для автоматического удаления сообщений. Можно скрывать конфиденциальные чаты с помощью распознавания лица или отпечатков пальцев. Есть обмен местоположением.

Эти функции помогут сэкономить время и сохранить «организованность» групповых чатов, пишет издание. Используйте их, чтобы «оставаться эффективными и сосредоточенными».