Названы лучшие бесплатные ИИ-генераторы музыки

Beatoven AI: предназначенный для профессионалов, Beatoven AI предоставляет расширенные возможности микширования и точный контроль над инструментарием и темпом. Несмотря на то, что программа ориентирована на использование в промышленности, она остается доступной для всех благодаря удобному интерфейсу.