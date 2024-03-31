Названы лучшие эмуляторы консолей для ПК на 2024 год

Эмуляция консоли — это воссоздание аппаратной и программной среды игровой консоли на другой платформе. Это позволяет пользователям играть в игры, разработанные для конкретной консоли, на альтернативном оборудовании. Но имейте в виду, что легальность эмуляции зависит от страны. Всегда проверяйте законы, чтобы избежать проблем.

А теперь, к списку.

RetroArch: универсальная программа, служащая центральным узлом для всех ваших потребностей в эмуляции. Она предлагает удобный интерфейс, поддерживает различные консоли благодаря загружаемым ядрам и дает возможность настройки.

LaunchBox: альтернатива RetroArch. Она автоматизирует импорт игр и предоставляет удобный интерфейс для просмотра и запуска игр.