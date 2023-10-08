Названы лучшие приложения для удаленного доступа к компьютеру

Одним из популярных вариантов является Chrome Remote Desktop от Google, работающий в браузере Chrome, но предоставляющий полный доступ к компьютеру. Достаточно установить расширение Chrome Remote Desktop, настроить удаленный доступ, и вы сможете войти в систему с другого устройства.

TeamViewer - еще один простой вариант, предлагающий бесплатное персональное использование. Установите приложение на главный и удаленный компьютеры, создайте бесплатную учетную запись TeamViewer и настройте удаленный доступ. Обратите внимание на идентификатор и пароль, отображаемые в клиенте TeamViewer, которые понадобятся для установления соединения.

Для тех, кто ищет альтернативу, аналогичным TeamViewer является AnyDesk, предоставляющий бесплатный доступ для частных лиц. Установите AnyDesk на оба компьютера и введите отображаемый цифровой код для подключения. Учетная запись не требуется.