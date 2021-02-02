Названы небезопасные приложения для очистки памяти смартфона

Речь идёт о приложениях-клинерах. У самых популярных из них миллионы скачиваний в Google Play Market. Специалисты изучили часть из них. Всего было проверено 60 приложений.

Чаще всего минусом таких приложений было обилие рекламы. Также встречались программы с избыточными запросами доступа к различным функциям. Были найдены и два приложения с признаками встроенных шпионских программ.

Специалисты рассказали, что реклама была слишком навязчивой в следующих приложениях: Master Phone Cleaner, Junk Clean, Cache cleaner, All Cleaner – Memory Clean, Speed Booster и Phone Master Cleaner: Cache clean & Speed Booster.

Более половины изученных приложений «слушают» Wi-Fi-сеть. Среди них Cleaner Ultimate – Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и ряд других.

Слишком много разрешений на доступ к функциям смартфона запрашивают такие приложения: Cleaner Ultimate – Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone, Ace Cleaner, Master Phone Cleaner Battery Saver & Speed Booster и Phone Cleaner App 2020 – Android Cache Cleaner.

И наконец шпионские признаки нашли в двух приложениях — Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster.