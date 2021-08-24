Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусами

Приложения
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Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусамиИх следует удалить
Специалисты TrendMicro обнаружили в Google Play Store опасные приложения, связанные с криптовалютами. Google их уже удалила. Теперь всем пользователям стоит проверить, нет ли у них на телефоне одного из этих приложений.
Эти программы обещали пользователям выгоду за майнинг криптовалюты, однако после установки просто начинали показывать рекламу и подписывали людей на какие-то сервисы за $15 в месяц.
Ниже перечислены восемь таких приложений:
- BitFunds – Crypto Cloud Mining
- Bitcoin Miner – Cloud Mining
- Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet
- Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining
- Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System
- Bitcoin 2021
- MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner
- Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud
Некоторые приложения оказались в Google Play Store обманом, но теперь их там больше нет. Впрочем, их успело скачать значительное количество людей.