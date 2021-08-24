Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусами

Эти программы обещали пользователям выгоду за майнинг криптовалюты, однако после установки просто начинали показывать рекламу и подписывали людей на какие-то сервисы за $15 в месяц.

Ниже перечислены восемь таких приложений:

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud

Некоторые приложения оказались в Google Play Store обманом, но теперь их там больше нет. Впрочем, их успело скачать значительное количество людей.