Приложения
Сегодня в 12:15

Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусами

Их следует удалить
Специалисты TrendMicro обнаружили в Google Play Store опасные приложения, связанные с криптовалютами. Google их уже удалила. Теперь всем пользователям стоит проверить, нет ли у них на телефоне одного из этих приложений.
Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусами

Эти программы обещали пользователям выгоду за майнинг криптовалюты, однако после установки просто начинали показывать рекламу и подписывали людей на какие-то сервисы за $15 в месяц.

Ниже перечислены восемь таких приложений:

  • BitFunds – Crypto Cloud Mining
  • Bitcoin Miner – Cloud Mining
  • Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet
  • Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining
  • Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System
  • Bitcoin 2021
  • MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner
  • Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud

Некоторые приложения оказались в Google Play Store обманом, но теперь их там больше нет. Впрочем, их успело скачать значительное количество людей.