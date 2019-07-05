Названы приложения с рекордным количеством скачиваний

Выяснилось, что с начала года пользователи отдали $39,7 миллиарда на различные приложения и игры. Это на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. При этом большую часть от суммы владельцы смартфонов оставили в магазине приложений Apple — $25,5 миллиардов. Google Play досталось $14,2 миллиарда. Интересно, что в App Store было скачано всего 14,8 миллиарда программ, а в Google Play — 41,9 миллиарда. Видимо, владельцы iPhone привыкли платить больше.

Самыми скачиваемыми приложениями в обоих магазинах оказались: 1. WhatsApp 2. Facebook Messenger 3. Facebook 4. TikTok 5. Instagram

Самыми скачиваемыми играми признали Color Bump 3D, Garena Free Fire и PUBG Mobile. Больше всего прибыли своим создателям принесли Tinder, Netflix, Tencent Video, iQIYI и YouTube.