Названы приложения, в которых пользователи смартфонов тратят больше всего денег

По подсчётам аналитиков, за этот период траты пользователей в App Store и Google Play составили $50,1 млрд. Это на 23,4% больше, чем годом ранее. Больше всего денег было потрачено в App Store — магазин получил $32,8 млрд за счёт покупок и подписок на игры и приложения.

Что касается отдельных приложений, то лидером по тратам пользователей стал Tinder — $433 млн. Выручка рейтингового сервиса снизилась по сравнению с прошлым годом. Аналитики полагают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и запуска функции Passport для всех. На втором месте расположился YouTube ($431 млн), на третьем — TikTok ($421 млн).