Приложения
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Названы признаки ворующих данные приложений
Стоит удалять такие
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук назвал признаки ворующих данные приложений. Такие лучше удалить со смартфона.
Слова специалиста приводит издание URA.RU. Он рассказал, что опасения должны вызывать приложения, которые требуют доступов, допусков, разрешений, нетипичных для них. Например, насторожить может фонарик, которые просит доступ к контактам, к телефонной книге, фотографиям.
Эксперт отметил, что антивирусные приложения тоже могут запрашивать доступ к личным файлам. Однако с этим уже можно мириться.
Напомним, в ноябре специалисты Роскачества перечислили небезопасные приложения для чтения книг. Они требуют у пользователей избыточный доступ к данным. К опасным приложениям отнесли EBooki Reader — Best EPUBPDF Reader и Aurora Reader — Read EPUB, PDF, TXT Books & Novels.