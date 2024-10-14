Названы пять самых популярных новых соцсетей у молодёжи

Названы пять самых популярных новых соцсетей у молодёжиНовые соцсети привлекают свободой и отказом от рекламы
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Старые платформы вроде Facebook* больше не удовлетворяют потребности молодежи. Главные причины — переполненные ленты, непрозрачные алгоритмы и обилие рекламы. Новые приложения предлагают более интимные и честные условия для общения.
Если раньше интернет был пространством практически безграничной свободы, где можно было шутить над чем угодно, сегодня зумеры ищут социальные сети, которые позволяют им выражаться без страха осуждения. Старые платформы стали менее привлекательными, так как там обитают их родственники и другие «старшие», ограничивающие их свободу. Новые соцсети и сообщества становятся для зумеров неким убежищем, где те могут быть собой, вдали от контроля и навязанных стандартов.
Топ-5 соцсетей нового поколения:
- Blink — геосоциальная сеть с шеринговой картой, где можно видеть геолокацию друзей в реальном времени. Особенность — аудиостикеры и возможность «тряхнуть» телефоны для встречи.
- Mastodon — децентрализованная платформа с открытым исходным кодом, напоминающая Twitter. Каждый пользователь выбирает серверы по интересам и может избежать нежелательного контента.
- Vero — приложение без рекламы и спонсорского контента, ориентированное на фото- и видеоконтент. В Vero нет надоедливых уведомлений, а публикации доступны только для выбранных групп.
- Retro — соцсеть для обмена фотографиями без фильтров. Закрытые профили и приватные ключи для доступа к старым снимкам подчеркивают приватность и комфорт.
- Damus— децентрализованная платформа, предлагающая сквозное шифрование и контроль над своими данными. Интеграция с Bitcoin через Lightning Network позволяет оставлять чаевые за посты.
По мнению Дробышева, эти соцсети удовлетворяют потребность зумеров в безопасности, конфиденциальности и возможности самовыражения без осуждения.
Полный материал можно прочитать в статье: «В эти соцсети уходят зумеры по всему миру»
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