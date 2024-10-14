Названы пять самых популярных новых соцсетей у молодёжи

Если раньше интернет был пространством практически безграничной свободы, где можно было шутить над чем угодно, сегодня зумеры ищут социальные сети, которые позволяют им выражаться без страха осуждения. Старые платформы стали менее привлекательными, так как там обитают их родственники и другие «старшие», ограничивающие их свободу. Новые соцсети и сообщества становятся для зумеров неким убежищем, где те могут быть собой, вдали от контроля и навязанных стандартов.