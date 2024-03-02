Названы самые «интересные» компьютерные уязвимости за февраль 2024 года

Обход аутентификации.

ConnectWise ScreenConnect: две уязвимости (CVE-2024−1709, CVE-2024−1708) позволяли злоумышленникам получить доступ к серверам и машинам, а также выполнять удаленное выполнение кода.

SQL-инъекция.

Ultimate Member для WordPress: уязвимость (CVE-2024−1071) позволяла злоумышленникам извлекать конфиденциальную информацию из баз данных.

RCE-уязвимости.

Bricks Builder для WordPress: CVE-2024−25 600 позволяла злоумышленникам выполнять удаленный код на сервере.

XSS.

LiteSpeed Cache для WordPress: уязвимость CVE-2023−40 000 позволяла преступникам завладеть конфиденциальной информацией и повысить привилегии.

Joomla: пять уязвимостей (CVE-2024−21 722, CVE-2024−21 723, CVE-2024−21 724, CVE-2024−21 725, CVE-2024−21 726) позволяли злоумышленникам выполнить XSS-атаки.

VMware.

VMware Enhanced Authentication Plug-in (EAP): две уязвимости (CVE-2024−22 245, CVE-2024−22 250) позволяли злоумышленникам перехватывать привилегированные сессии EAP.

Уязвимости в Microsoft.

Microsoft Exchange Server: CVE-2024−21 410 давала возможность злоумышленникам повысить свои привилегии.

Microsoft Outlook: CVE-2024−21 413 позволяла злоумышленникам выполнить удаленный код.

Windows: три уязвимости (CVE-2024−21 412, CVE-2024−21 351, CVE-2024−21 351) позволяли злоумышленникам обойти ограничения безопасности.

Google Chrome.

Две уязвимости типа «use-after-free» и переполнение кучи (CVE-2024−1284, CVE-2024−1283).

Не забывайте обновлять свои программные продукты до последних версий. Установите антивирусное ПО и брандмауэр. Будьте осторожны при переходе по ссылкам и загрузке файлов, а также используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных сайтов.