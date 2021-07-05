Названы самые популярные мессенджеры среди молодёжи и стариков

Специалисты Yota изучили трафик за первое полугодие 2021. Как оказалось, 40% всего объёма трафика пришлось на соцсети. На мессенджеры же выпала гораздо меньшая доля — 4,5%.

Среди социальных сетей фаворитом у всех групп населения оказалась «ВКонтакте». Ею активно пользуются люди в возрасте и 18-26, и 27-40, и 41-56, и 57+ лет. Также популярны Instagram, TikTok, «Одноклассники» и Facebook.

Что касается мессенджеров, то среди молодых людей самым популярным стал Telegram. А вот пожилые люди предпочли WhatsApp. У остальных поколений мессенджер, которым владеет Facebook, оказался на втором месте в рейтинге.