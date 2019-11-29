Названы самые популярные у россиян приложения интернет-магазинов

Исследование показало, что предпочтения россиян изменились в текущем году. В период с 17 по 23 ноября 2018 года топ-5 приложений выглядел так: 1. Avito 2. Youla 3. Joom 4. AliExpress 5. Pandao

В этом же году ситуация стала совершенно другой. Вот топ-5 за тот же самый период — 17 по 23 ноября — 2019 года: 1. AliExpress 2. Avito 3. OZON 4. Joom 5. Wildberries

Как рассказал управляющий директор App Annie в Европе, люди по всему миру тратят 2,2 млрд часов на мобильный шопинг в период «чёрной пятницы» и «Киберпонедельника». Аналитики считают, что 2021 году покупки в интернет-магазинах со смартфонов будут составлять почти 75% транзакций в сфере электронной торговли.