Названы шесть причин навсегда отказаться от Viber

На самом деле этот мессенджер не так удобен и безопасен

Как и у любого мессенджера, у Viber есть достоинства и недостатки. Но минусы при этом у него довольно серьёзные. Об этом рассказал «Лайф».