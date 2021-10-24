Названы шесть причин навсегда отказаться от Viber

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Названы шесть причин навсегда отказаться от ViberНа самом деле этот мессенджер не так удобен и безопасен
Как и у любого мессенджера, у Viber есть достоинства и недостатки. Но минусы при этом у него довольно серьёзные. Об этом рассказал «Лайф».
Сейчас Viber считается одним из самых популярных мессенджеров. Несмотря на это, у приложения существует ряд проблем, которые всё ещё не устранены.
- Занимает много места на смартфоне. В настройках по умолчанию файлы автоматически переходят в память телефона. Кроме того, чем человек использует этот мессенджер, тем больше ненужного контента накапливается. И это не только видео и фото, но и информация о переписках, чатах и т.п.
- Можно читать чужие переписки. Несмотря на то что функция сохранения чатов теперь доступна отдельно в настройках, посторонние могут добавить туда свой электронный адрес или вообще заменить указанный на свой. Причём эти настройки ещё нужно постараться найти. Ну и вход в один аккаунт на разных устройствах чисто теоретически тоже может дать доступ к содержимому чатов любому человеку.
- Viber может работать как фоновое приложение. Если забыть закрыть мессенджер, то он будет продолжать показывать, что вы «в Сети». А ещё статус и другие настройки конфиденциальности программа позволяет менять только один раз в 24 часа.
- Установленные по умолчанию скрытые параметры. После запуска приложения автоматически устанавливаются такие настройки, как сохранение на фото водяного знака (вотермарка), возможность пользователям не из списка контактов видеть вашу фотографию, функция peer-to-peer (из-за неё другие люди видят ваш IP-адрес). Также мессенджер может собирать информацию о вашем местонахождении. При этом найти нужные параметры и отключить эти функции нелегко.
- Возможность взлома. Фонда электронных рубежей (EFF) поставил приложению всего 2 балла из 7. Специалисты фонда отметили, что главные минусы мессенджера - отсутствие тестов на безопасность (публичных), а также закрытый код.
- Устаревший дизайн и фильтрация спама. Оформление приложения выглядит устаревшим по сравнению даже с WhatsApp, считают авторы. Кроме того, часто пользователи сталкиваются и со спамом, то есть сообщениями от различных магазинов и организаций. А фильтрация этого потока по умолчанию в мессенджере отключена.
Источник: Лайф