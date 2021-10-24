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Названы шесть причин навсегда отказаться от Viber

На самом деле этот мессенджер не так удобен и безопасен
Как и у любого мессенджера, у Viber есть достоинства и недостатки. Но минусы при этом у него довольно серьёзные. Об этом рассказал «Лайф».
Названы шесть причин навсегда отказаться от Viber

Сейчас Viber считается одним из самых популярных мессенджеров. Несмотря на это, у приложения существует ряд проблем, которые всё ещё не устранены.

  1. Занимает много места на смартфоне. В настройках по умолчанию файлы автоматически переходят в память телефона. Кроме того, чем человек использует этот мессенджер, тем больше ненужного контента накапливается. И это не только видео и фото, но и информация о переписках, чатах и т.п.
  1. Можно читать чужие переписки. Несмотря на то что функция сохранения чатов теперь доступна отдельно в настройках, посторонние могут добавить туда свой электронный адрес или вообще заменить указанный на свой. Причём эти настройки ещё нужно постараться найти. Ну и вход в один аккаунт на разных устройствах чисто теоретически тоже может дать доступ к содержимому чатов любому человеку.
  1. Viber может работать как фоновое приложение. Если забыть закрыть мессенджер, то он будет продолжать показывать, что вы «в Сети». А ещё статус и другие настройки конфиденциальности программа позволяет менять только один раз в 24 часа.
Названы шесть причин навсегда отказаться от Viber
  1. Установленные по умолчанию скрытые параметры. После запуска приложения автоматически устанавливаются такие настройки, как сохранение на фото водяного знака (вотермарка), возможность пользователям не из списка контактов видеть вашу фотографию, функция peer-to-peer (из-за неё другие люди видят ваш IP-адрес). Также мессенджер может собирать информацию о вашем местонахождении. При этом найти нужные параметры и отключить эти функции нелегко.
  1. Возможность взлома. Фонда электронных рубежей (EFF) поставил приложению всего 2 балла из 7. Специалисты фонда отметили, что главные минусы мессенджера - отсутствие тестов на безопасность (публичных), а также закрытый код.
  1. Устаревший дизайн и фильтрация спама. Оформление приложения выглядит устаревшим по сравнению даже с WhatsApp, считают авторы. Кроме того, часто пользователи сталкиваются и со спамом, то есть сообщениями от различных магазинов и организаций. А фильтрация этого потока по умолчанию в мессенджере отключена.
Источник: Лайф