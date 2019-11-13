Названы смартфоны, на которых WhatsApp аномально быстро разряжает аккумулятор

Среди пострадавших моделей есть Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 и Pixel 4. Как писал ранее столкнувшийся с проблемой владелец OnePlus 6, автономность устройства ухудшилась после обновления WhatsApp, которое принесло поддержку входа по отпечатку пальца. Пользователь обнаружил, что приложение, по данным телефона, проработало 1,5 часа, хотя на самом деле его открывали лишь на одну минуту.

Жалобы других пользователей нашлись и в комментариях в Google Play Store. Владельцы смартфонов отметили, что аккумулятор в среднем стал терять до 30% заряда при ответе всего на два сообщения.

Некоторым пользователям помогла переустановка WhatsApp или загрузка старой версии. В крайней случае, советуют отказаться от использования мессенджера и перейти на другой.